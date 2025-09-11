На западе Украины сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

По данным Черновицко-Буковинской епархии, Николая Григу увезли в ТЦК

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Николая Григу в Черновицкой области на западе Украины. Об этом сообщила Черновицко-Буковинская епархия.

"Сотрудники ТЦК забрали клирика Черновицко-Буковинской епархии УПЦ - митрофорного протоиерея Николая Григу", - говорится в сообщении на странице епархии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным епархии, священник сейчас находится в ТЦК в городе Черновцы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.