МИД Турции: давление на Израиль недостаточно, ЕС и ООН должны делать больше

Глава внешнеполитического ведомства Хакан Фидан сообщил о геноциде в Газе из-за систематического голода

РИМ, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что видит изменения в позиции международного сообщества в отношении Израиля, но давление на него все еще недостаточно.

"Достаточно ли давление, оказываемое международным сообществом на Израиль? Оно недостаточно. На сегодняшний день в Газе продолжается геноцид, вызванный систематическим голодом. Экспансионизм Израиля и угрозы в регионе растут. Это означает, что международное давление недостаточно, оно не достигло уровня сдерживания. Тем не менее мы наблюдаем серьезное пробуждение [в отношении к Израилю] в международном сообществе, пусть и с опозданием", - сказал Фидан на пресс-конференции со своим итальянским коллегой Антонио Таяни.

По его словам, "международное сообщество должно сделать больше, в частности Европейский союз, другие страны и ООН должны принять более взвешенные решения, чтобы остановить Израиль".

"Мы видим, как иллюзия, которую Израиль создавал в глазах международного сообщества годами, постепенно рассеивается. Мы видим, как раскрываются его истинное лицо и истинные намерения. Весь мир видит, как все священные для человечества правила нарушаются и размываются одно за другим", - отметил министр.