Число погибших в результате израильского удара по Йемену возросло до 46

Еще 165 человек получили ранения

ДУБАЙ, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 46 человек погибли в результате израильских ударов, нанесенных в среду по йеменской столице Сане и провинции Эль-Джауф, которые находятся под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило министерство здравоохранения в правительстве, сформированном йеменскими повстанцами.

"Число погибших в результате атаки на Сану и Эль-Джауф возросло до 46, еще 165 человек получили ранения. Среди них множество женщин и детей. Число погибших не окончательное", - говорится в заявлении подконтрольного хуситам ведомства. По данным Минздрава, среди погибших - 5 детей и 11 женщин.

В среду израильская авиация нанесла серию ударов по объектам в Сане и Эль-Джауфе. Согласно заявлению армии Израиля, целями стали военные базы повстанцев, офис пресс-службы движения, а также хранилище топлива. По сведениям источника ТАСС, ударам также подверглись здание министерства обороны хуситов и генеральный штаб повстанцев в Сане. Как утверждает военный представитель "Ансар Аллах", израильская авиация атаковала только гражданские объекты, в том числе редакции двух местных газет.