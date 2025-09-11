Вашингтон не вмешался и не предупредил Катар об атаке, объяснили в газете

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Удар Израиля по делегации палестинской радикальной группировки ХАМАС в Дохе был воспринят на Ближнем Востоке как предательство со стороны США, которые не вмешались и не предупредили Катар об атаке. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

"Лидеры стран Персидского залива испытывают очень сильное чувство предательства по отношению к США, которое разделяют все их подданные", - считает бывший посол Франции в Катаре и Саудовской Аравии Бертран Безансено. По его словам, на Ближнем Востоке преобладают две версии произошедшего и обе не в пользу американцев: либо Вашингтон разрешил Израилю нанести этот удар, либо был его "соучастником".

Дипломат также напомнил, что недавно после визита на Ближний Восток президента США Дональда Трампа в мае этого года эти страны обязались инвестировать триллионы долларов в американскую экономику в обмен на обещание урегулировать израильско-палестинский конфликт. Он считает, что теперь Катар и другие страны будут оказывать давление на США с целью заставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от продолжения военных действий в Газе, "иначе они не смогут выполнить свои обещания по инвестициям в США".

"Зачем нам эта [американская] военная база здесь, если она нас не защищает?" - возмущается в разговоре с корреспондентом издания неназванный катарский военный. Газета отмечает, что ни в Катаре, ни в других странах не верят, что США не могли помешать десятку самолетов нарушить воздушное пространство и нанести удар. Безансено в свою очередь отметил, что военные базы США есть также в Кувейте и Бахрейне, а Саудовская Аравия связана с Вашингтоном пактом о безопасности от 1945 года. "Но теперь в королевских дворцах люди задаются вопросом, чего стоят эти "зонтики", когда американцы подкрадываются с ножом за спиной", - заявляет дипломат.

"Будут активированы соглашения о безопасности с другими странами, потому что двойная игра Америки стала очевидной", - предупреждает вышеупомянутый катарский военный, называя Турцию, Китай и Россию бенефициарами кризиса доверия между странами Персидского залива и Америкой.

Удар по Катару

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства радикального палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.