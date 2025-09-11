Страны будут обмениваться информацией по вопросам изучения, сохранения, реставрации, использования, государственной охраны и популяризации историко-культурного наследия

СУХУМ, 11 сентября. /ТАСС/. Министры культуры России и Абхазии Ольга Любимова и Даур Кове подписали программу на 2026-2028 гг., предусматривающую сотрудничество в области изобразительного и сценического искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, декоративно-прикладного, циркового и театрального искусства, народных промыслов, сохранения объектов историко-культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Абхазии.

Делегация Абхазии во главе с Кове принимает участие в XI Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"В рамках подписанной Любимовой и Кове программы в 2026-2028 гг. пройдут обменные культурные мероприятия - Дни культуры Республики Абхазии в Российской Федерации и Дни культуры Российской Федерации в Республике Абхазия. Российские и абхазские исполнители и коллективы будут участвовать в международных музыкальных фестивалях и конкурсах в Абхазии и России, речь идет о развитии прямых контактов между театрами, обмене исполнителями, постановочными группами, критиками и театроведами, а также об организации гастролей и участии в международных театральных фестивалях, проводимых в двух странах", - говорится в сообщении.

Министерства культуры будут обмениваться информацией по вопросам изучения, сохранения, реставрации, использования, государственной охраны и популяризации историко-культурного наследия, а также изучать возможности совместного проведения реставрационных работ, научных и практических семинаров, экспедиций, симпозиумов, встреч специалистов и экспертов.