Новое соглашение между Тегераном и МАГАТЭ очерчивает "рамки, определяющие, каким образом будет происходить сотрудничество", пояснил глава внешнеполитического ведомства республики Аббас Арагчи

ТЕГЕРАН, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что по новому соглашению между Тегераном и МАГАТЭ любая инспекция иранских ядерных объектов должна быть согласована с Высшим советом национальной безопасности исламской республики.

"Согласно ему [соглашению], если агентство запросит инспекцию конкретного объекта, например исследовательского реактора в Тегеране или АЭС в Бушере, этот запрос направляется в Высший совет национальной безопасности, где он рассматривается и затем дается ответ", - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

По словам Арагчи, новое соглашение нельзя назвать конкретным планом действий, оно просто очерчивает "рамки, определяющие, в каком формате и каким образом будет происходить дальнейшее сотрудничество".

9 сентября Иран и МАГАТЭ подписали в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ в адрес стран, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в Иране. Как пояснил глава МИД Ирана после подписания документа, новый регламент сотрудничества между Тегераном и агентством полностью отвечает требованиям обеих сторон. Однако в случае возобновления каких-либо враждебных действий против исламской республики все контакты с МАГАТЭ будут прекращены, добавил он.