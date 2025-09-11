Сальвини: власти Италии не позволят направить ни одного солдата на Украину

Вице-премьер страны заявил, что нужно добиваться завершения конфликтов

РИМ, 11 сентября. /ТАСС/. Министр транспорта и по инфраструктурам, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заверил, что правительство, в которое входит его партия "Лига", не допустит направления ни одного итальянского солдата на Украину.

"Говоря о войне, нужно быть осторожными. Очевидно, что нужно добиваться завершения конфликтов. Это правительство и "Лига" в первую очередь никогда не позволят направить ни одного итальянского солдата воевать на Украину", - сказал он в эфире телешоу, выдержки из которого транслировал на своей странице в Х.

"Проблемы, когда я выхожу из своего кабинета, представляют не российские танки, а те, кто устраивают поножовщины, кражи, убийства. И если я должен набрать военных, я не буду тратить миллиарды из денег итальянских налогоплательщиков, чтобы посылать вертолеты и танки на другой конец света, я потрачу эти деньги на обеспечение безопасности дома, а не чтобы воевать где-то", - добавил он.

Сальвини, союзник "Национального объединения" Марин Ле Пен, неоднократно критиковал президента Франции Эмманюэля Макрона за предложение направить европейских военных на Украину. Италия формально не входит в "коалицию желающих", но регулярно принимает участие в совещаниях входящих в нее стран.

Премьер-министр Джорджа Мелони не поддерживает идею направления военных на Украину даже после прекращения огня и предлагает формулу гарантий безопасности Украине по образцу 5 статьи Устава НАТО о коллективной безопасности.