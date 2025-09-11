Представитель Минобороны Германии заявил, что альянс скорректировал свои целевые показатели после начала спецоперации России на Украине

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) нуждается в дополнительных 100 тыс. военнослужащих для достижения новых целей НАТО по повышению обороноспособности. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении конфиденциальные документы.

"Крайне важно, чтобы армия была достаточно готова к войне к 2029 году и к 2035 году обеспечила возможности, которые Германия обещала [НАТО]", - написал генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис в письме генинспектору ВС ФРГ Карстену Бройеру. Он отметил, что достижение этих целей невозможно при нынешней утвержденной численности личного состава в 183 тыс., которая также включает 37 тыс. военнослужащих, находящихся в резерве.

При этом Маис призвал к увеличению численности ВС ФРГ примерно на 45 тыс. человек к 2029 году. Кроме того, для достижения целей НАТО, согласованных на саммите в июне, Маис прогнозирует, что к 2035 году Германии потребуется еще 45 тыс. действующих военнослужащих.

В свою очередь представитель Минобороны ФРГ отказался комментировать документ, сославшись на его конфиденциальный характер. Он заявил, что НАТО скорректировала свои целевые показатели после начала спецоперации РФ на Украине. "Согласно первой приблизительной оценке, потребуется в общей сложности около 460 тыс. военнослужащих [из Германии], в том числе около 260 тыс. действующих военнослужащих и около 200 тыс. резервистов", - сказал он.

27 августа правительство ФРГ приняло законопроект министра обороны Бориса Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение в ФРГ службы на добровольной основе по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В документе содержатся и "подлежащие к исполнению элементы", которые включают в себя, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами от 18 до 25 лет заявления с пунктом о готовности служить. В законопроекте не исключается возвращение к всеобщей воинской повинности.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию. На сегодняшний день численность Бундесвера составляет около 183 тыс. человек. Власти ФРГ считают, что для обеспечения полноценной обороны страны и выполнения задач в НАТО армии не хватает более 80 тыс. профессиональных военных и контрактников и около 140 тыс. резервистов.