Президент США выразил свое недовольство в отношении данной ситуации

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть вызван ошибкой.

"Это могло быть ошибкой", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома. Трамп не пояснил, о чей именно ошибке идет речь. "Но несмотря на это, я недоволен всем, что касается всей этой ситуации. Но есть надежда, что все это прекратится", - добавил Трамп, говоря об урегулировании конфликта на Украине.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".