Катар продолжит дипломатические усилия для прекращения боев в Газе

Министр иностранных дел страны шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани напомнил о праве на ответ в соответствии с международным правом

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Катара продолжат играть дипломатическую роль в прекращении палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы без каких-либо сомнений продолжим играть нашу роль в дипломатической и гуманитарной сфере для того, чтобы остановить кровопролитие", - сказал он на заседании СБ ООН, созванном в связи с ударом Израиля по Катару.

Вместе с тем, указал глава правительства, Катар "не допустит никаких посягательств" на свой суверенитет. "Мы оставляем за собой право на ответ в соответствии с международным правом", - добавил он.

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Дохе остается безопасной.

В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности. По информации катарского телеканала Al Jazeera, члены политбюро ХАМАС подверглись атаке во время встречи, в ходе которой обсуждалось предложение США по урегулированию конфликта в Газе.