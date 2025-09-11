Бразильского экс-президента объявили виновным в организации заговора с участием военных

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выразил удивление тем, что суд в Бразилии признал бразильского экс-президента Жаира Болсонару виновным в организации заговора с участием военных.

"Я следил за судебным процессом. Я очень хорошо его [Болсонару] знаю", - отметил в четверг глава вашингтонской администрации, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома. "Я считаю, что он был хорошим президентом Бразилии. Совершенно удивительно, что такое могло произойти", - добавил Трамп.

"Это очень похоже на то, что пытались сделать со мной, но у них ничего не вышло", - подчеркнул американский лидер. Он неоднократно подчеркивал, что предъявленные ему ранее в США по различным делам обвинения были политически мотивированными. Говоря о Болсонару, Трамп заключил: "Он хороший человек, я не предполагал, что так будет".

Трамп ранее подписал указ, предусматривающий увеличение ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%. Как заявила вашингтонская администрация, это решение было принято в связи с тем, что действия бразильского правительства представляют собой "угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". Белый дом отмечал, что повышение пошлин производится в связи с судебным процессом по делу Болсонару.

В четверг Федеральный верховный суд Бразилии признал Болсонару виновным в организации заговора с участием военных с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Болсонару является одним из обвиняемых по делу о заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года. Экс-лидер отрицает свою вину и называет себя жертвой политического преследования. До инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было, однако в январе 2023 года, уже после его вступления в должность, в бразильской столице сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около 5 тыс. человек, более 1,4 тыс. были задержаны.