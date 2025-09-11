Экс-президента республики признали виновным по делу о попытке государственного переворота

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего бразильского президента (2019-2022) Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Решение осудить Болсонару и приговорить его к тюремному заключению приняли четверо судей верховного суда - Алешандри ди Морайс, Флавиу Дину, Кармен Люсия и Кристиану Занин. Судья Луис Фукс выступил за оправдание политика. Четырьмя голосами против одного Болсонару признан виновным.

Как отметила бразильская газета O Globo, в совокупности Болсонару признан виновным за "попытку государственного переворота, создание преступной организации", а также за насильственный подрыв верховенства закона.