Президент США сообщил о наличии в стране "полностью сумасшедших" радикалов левого крыла

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверил, что не беспокоится о своей безопасности в связи с убийством в штате Юта американского политического активиста Чарли Кирка.

"Нет, не особенно", - сказал он, отвечая в четверг на вопрос о том, есть ли у него такие опасения. "Мы по-настоящему беспокоимся за нашу страну", - добавил американский лидер, беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома. "У нас есть радикально левая группа сумасшедших, полностью сумасшедших, и мы решим эту проблему. Я беспокоюсь лишь о стране", - подчеркнул Трамп.

Говоря о поисках убийцы Кирка американскими властями, Трамп отметил: "Я слышал, что они добились большого прогресса. Посмотрим, что будет". На вопрос о том, проходил ли, по его мнению, убийца ранее специальную подготовку, Трамп ответил: "Я бы предпочел не говорить". "Я надеюсь, что мы сможем сделать это скоро", - добавил американский лидер, имея в виду поимку преступника.

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.