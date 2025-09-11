Экс-помощник главы Пентагона обвинил украинцев в инциденте с БПЛА в Польше

Американский эксперт в области обороны и безопасности считает, что Украина хочет таким образом получить большее количество оружия от НАТО

РИМ, 12 сентября. /ТАСС/. Американский эксперт в области обороны и безопасности, экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен, автор блога Weapons & Strategy на платформе Substrack, считает, что упавшие в Польше БПЛА были под контролем украинцев. Он сказал порталу InsideOver, что видит в этом инциденте провокацию с целью добиться большего количества оружия от стран НАТО.

"Полагаю, что украинцы взяли контроль над одним или несколькими БПЛА и направили их в Польшу. И меня к такому выводу подталкивают несколько соображений: ни одна из зон, где оказались дроны, не представляет минимальный интерес со стратегической точки зрения; перехватить контроль за БПЛА - прекрасный способ организовать провокацию", - сказал эксперт, добавив, что управление беспилотниками, фото которых опубликовали польские СМИ, легко может быть перехвачено.

Не склонен он доверять и словам польской стороны, не предоставляющей никаких свидетельств и убедительных доказательств даже о числе БПЛА. "Думаю, что преследовалась цель создать повод для получения большего количества оружия и денег от стран НАТО", - считает эксперт.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".