Президент США все равно осуждает нахождение беспилотников у польской границы

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предположил, что инцидент с беспилотниками в Польше был вызван выходом этих летательных аппаратов из-под контроля.

"Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они [беспилотники] были рядом с границей [Польши]. Мне это не нравится", - сказал американский лидер, отвечая в четверг на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома. "Я недоволен этим, всей этой ситуацией", - подчеркнул он.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".