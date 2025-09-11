На кадрах, опубликованных порталом, видно, как человек в черной одежде и кепке идет в сторону университета, а затем убегает после стрельбы

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Американский портал TMZ обнародовал видеозапись с камеры наблюдения одного из домов близ университета в Юте, на которой запечатлен вероятный подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка.

На кадрах видно, как человек в черной одежде и кепке идет в сторону учебного заведения. Та же камера зафиксировала его уже после стрельбы: мужчина проходит по дороге мимо домов, в какой-то момент переходит на бег и исчезает из угла обзора камеры.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.