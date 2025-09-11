Президент США отметил важную роль умершего в проведении предвыборной агитации среди молодежи

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет присутствовать на похоронах убитого в штате Юта американского политического активиста Чарли Кирка.

Глава вашингтонской администрации ответил утвердительно на вопрос о том, посетит ли он похороны. "Как я полагаю, это будет в Аризоне. Меня попросили приехать. Думаю, я обязан это сделать", - добавил он, отвечая в четверг на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома. По словам президента США, похороны состоятся "на следующих выходных". Он не назвал точную дату.

Трамп отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи. "Он ладил с молодежью. Я никогда такого не видел, и он мне очень помог", - пояснил американский лидер. Трамп назвал Кирка "важным фактором" того, что ему удалось заручиться поддержкой молодежи на выборах президента.

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Убийцу активиста все еще ищут.