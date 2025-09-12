Экс-министра обороны Бразилии Уолтера Брага Нету осудили на 26 лет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии (STF) вслед за приговором бывшему президенту страны (2019-2022) Жаиру Болсонару определил наказание его сторонникам, которых также признал виновными в подготовке государственного переворота против действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В частности, экс-главу Минобороны (2021-2022) 68-летнего Уолтера Брага Нету приговорили к 26 годам тюремного заключения.

После того как Болсонару получил более 27 лет тюрьмы, члены STF определили меры наказания для заговорщиков из окружения экс-лидера. Так, бывший министр юстиции и общественной безопасности 49-летний Андерсон Торрес приговорен к 24 годам тюремного заключения, такое же наказание судьи определили для экс-главы ВМС южноамериканской республики 64-летнего Альмира Гарньера Сантуса. 77-летний Аугусту Элену, который возглавлял Управление по институциональной безопасности в администрации Болсонару, получил 21 год тюрьмы.

Также члены STF осудили бывшего министра обороны (занимал должность с апреля по декабрь 2022 года) 67-летнего Паулу Сержиу Ногейру, срок его тюремного заключения составит 19 лет. Бывший при администрации Болсонару главой Бразильского разведывательного агентства Алешандри Рамажем, который до вынесения приговора являлся федеральным депутатом, получил 16 лет и 1 месяц тюрьмы. По решению суда он будет лишен мандата. Наконец, бывший адъютант Болсонару Мауру Сид, который стал информатором по данному делу, получил два года заключения в открытом режиме - он будет находиться под надзором властей только в ночное время.

Об обвинении

Болсонару и его сторонников признали виновными в заговоре с целью не допустить прихода к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года.

В соответствии с материалами дела заговорщики готовили попытку переворота в конце 2022 года - спустя три дня после вручения избранному лидеру страны удостоверения 39-го президента республики. Одним из обсуждаемых ими планов была операция Punhal Verde e Amarelo ("Желто-зеленый кинжал"), в соответствии с которой предполагалось убийство Лулы да Силвы, избранного вице-президента Бразилии Жералду Алкмина и судьи STF Алешандри ди Морайса.

При этом до инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было. В то же время в январе 2023 года, уже после его вступления в должность, в бразильской столице сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около 5 тыс. человек, более 1,4 тыс. были задержаны.