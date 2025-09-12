Задержание произошло в международном аэропорту Мехико, когда подозреваемый прибыл рейсом из Барселоны

МЕХИКО, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Мексики задержали в столичном аэропорту Оскара Антонио Альвареса Гонсалеса, который считается главным финансистом наркокартеля "Новое поколение Халиско". Об этом сообщило Министерство общественной безопасности и защиты граждан Мексики.

Согласно заявлению, он обвиняется "в участии в организованной преступности и отмывании средств и считается основным финансовым оператором преступной группировки, действовавшим через покупку недвижимости и управление компаниями в сфере производства текилы и животноводства".

Задержание произошло в международном аэропорту Мехико, когда подозреваемый прибыл рейсом из Барселоны.

Как сообщило издание Milenio, Альварес Гонсалес является специалистом по отмыванию денег, который работал на картель "Новое поколение Халиско" и, в частности, его главаря Рубена Осегеру Сервантеса по прозвищу "Эль Менчо". Задержанный занимался приобретением недвижимости и предприятий в сфере производства текилы и животноводства. Кроме того, предполагается, что он отвечал за переоформление прав собственности при содействии нотариусов, работающих в различных муниципалитетах штата Халиско.