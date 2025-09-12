Команда президента США усилила меры его безопасности после убийства активиста Чарли Кирка, сообщила газета WSJ

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время бейсбольного матча на стадионе "Янки" в Нью-Йорке находится за пуленепробиваемым стеклом. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Пуленепробиваемое стекло отделяет места под открытым небом от остальной части стадиона", - говорится в сообщении.

Портал The Daily Beast в свою очередь отмечает, что накануне визита Трампа меры безопасности на стадионе были ужесточены. Организаторы матча установили пуленепробиваемое стекло вокруг ложи, в которой находится американский президент.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что после убийства правого активиста Чарли Кирка в штате Юта команда Трампа усилила меры безопасности для его защиты. По сведениям издания, в свете последних событий трибуна, с которой выступал президент на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года, проходившей у Пентагона, была перенесена в более защищенное место. Помимо этого, меры безопасности были усилены в Нью-Йорке, в районе стадиона "Янки" дежурят усиленные отряды полицейских.

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист был сторонником Трампа и, как указало агентство Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.