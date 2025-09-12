Наказание для экс-президента Бразилии абсурдно и несоразмерно, заявила сторона защиты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Защита бывшего президента Бразилии (2019-2022) Жаира Болсонару обжалует решение Федерального верховного суда республики приговорить его к более чем 27 годам лишения свободы. Адвокаты будут добиваться пересмотра обвинения в попытке государственного переворота в том числе в международных инстанциях.

"Защита понимает, что наказание абсурдно и несоразмерно. После анализа решения [суда], защита подаст соответствующие апелляции, в том числе в международные органы", - приводит текст заявления бразильская медиакомпания Universo-Online (UOL).

Ранее Болсонару и его сторонников признали виновными в заговоре с целью не допустить прихода к власти действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Экс-президент получил наказание в виде 27 лет и 3 месяцев тюремного заключения.