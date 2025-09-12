Преступника все еще разыскивают

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти американского штата Юта намерены добиваться смертной казни для убийцы политического активиста Чарли Кирка. Об этом заявил в четверг губернатор штата Спенсер Кокс.

"Мы работаем с нашими прокурорами, собираем все, что нужно, готовим письменные показания, чтобы мы могли добиваться смертной казни [преступника] в этом деле. И это произойдет здесь, в штате Юта", - заявил он журналистам. "Больше всего мы хотим поймать этого человека", - добавил Кокс. Он выразил уверенность в том, что властям удастся найти убийцу.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Трамп 11 сентября отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи. Американский лидер назвал деятельность активиста "важным фактором" того, что ему удалось заручиться поддержкой молодежи на выборах президента.