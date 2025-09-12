12 сентября, 08:37

MWM: Израиль не решится на войну против Алжира из-за российского оружия

AP Photo/ Fateh Guidoum
© AP Photo/ Fateh Guidoum
Алжир использует российские ЗРК Бук-М2, С-300ПМУ-2 и С-400, а также китайский HQ-0

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Алжир оказался единственной страной на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которая вложилась в закупку современных средств ПВО и самолетов у России и Китая, что в принципе исключает нападение на нее Израиля. Об этом 10 сентября сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

До сих пор, отмечает издание, Израиль успешно атаковал государства, уступающие ему в военной силе, поскольку на вооружении ЦАХАЛ стоят истребители F-15 и F-16, не имеющие таких же мощностей, как новейшие модификации.

Алжир использует российские ЗРК Бук-М2, С-300ПМУ-2 и С-400, а также китайский HQ-09. Кроме того, алжирские воздушные силы используют истребители СУ-35 и МиГ-29М.

Таким образом, заключает MWM, ВС Алжира находятся "в собственной лиге", и смогут справиться с потенциальной войной с Израилем, Турцией и другими странами, относящимися к Западу. 

