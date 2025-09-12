В базу "Миротворца" внесли 14-летнего сына российского офицера

Ребенка заподозрили в том, что он публично поддерживает СВО

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ребенок 14 лет, сын участвующего в СВО российского офицера, внесен в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные с сайта, с которыми ознакомился ТАСС.

Ребенка также заподозрили в том, что он публично поддерживает СВО. На сайте опубликованы личные данные мальчика и членов его семьи.

Ранее в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей.