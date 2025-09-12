Издание задается вопросом, какой смысл США быть сверхдержавой, если они не могут предотвратить нападение одного своего союзника на другого

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Соединенным Штатам придется изменить отношение к действиям Израиля, в противном случае их роль как сверхдержавы-посредника и отношения с союзниками на Ближнем Востоке сойдут на нет, пишет американская газета The Washington Post.

Издание задается вопросом, "какой смысл [США] быть сверхдержавой, если они не могут предотвратить нападение одного своего союзника на другого и не могут гарантировать, что мирные переговоры пройдут без нападения одних переговорщиков на других?". Газета отмечает совершенно спокойную реакцию как американской администрации, так и представителей оппозиционной Демократической партии США на случившееся. По мнению WP, это "является логичным итогом [американской] политики, потому что США десятилетиями относились к Израилю как к "исключительной" стране, чьи действия не принято осуждать".

"Неприятная правда состоит в том, что разрушительная роль Израиля в регионе будет продолжаться до тех пор, пока его не приструнят, и есть только одна страна, которая может это сделать, - это США. Мы предоставляем ему оружие, дипломатическое прикрытие и финансовую помощь, которые делают возможным региональное доминирование Израиля, но с такой поддержкой приходит ответственность [США] не только за безопасность Израиля, но и за последствия его действий, - считает газета. - Пока США не будут серьезно относиться к этой ответственности, то сцены, подобные удару по Дохе, будут повторяться. И каждый раз наша позиция как надежного посредника, как и наши отношения с другими союзниками [на Ближнем Востоке], будут обесцениваться. В какой-то момент нам придется решить: являемся ли мы мировой сверхдержавой, которая требует от всех сторон ответственности, или же мы просто пособники Израиля".

Израиль 9 сентября нанес удары по членам руководства радикального палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Дохе сообщала, что Катар шокирован предательством Соединенных Штатов и Израиля, которые ранее обещали ему не атаковать представителей ХАМАС на его территории.