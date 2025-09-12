Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович подчеркнул, что учение носит сугубо оборонительный характер

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Польша, Латвия и Литва не приняли приглашение Белоруссии наблюдать за ходом учений "Запад-2025". Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"К сожалению, наше приглашение наблюдать за ходом проведения учений не принято ни польской, ни литовской, ни латвийской сторонами", - приводит его слова пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Вольфович подчеркнул, что учение носит сугубо оборонительный характер. "Цели, которые поставлены перед учением, это прежде всего отработка вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности Союзного государства. Учение не представляет никакой угрозы для наших западных соседей и западных партнеров", - сказал он.

Вольфович пояснил, что "сегодня руководство Польши, руководство стран Прибалтики прекрасно осознает и знает, что это учение, да и как все то, что делается на территории Республики Беларусь, не представляет никакой им угрозы". "Те мероприятия, которые проходят сегодня здесь на полигоне, нацелены прежде всего не на увеличение какой-то военной активности, а на отработку вопросов готовности к защите своих национальных интересов, своей территории", - подчеркнул государственный секретарь Совета безопасности.

По его словам, республика делает упор "не на увеличение численности войск, не на закладывание денег в покупку большого количества вооружения и военной техники, а на качество подготовки военнослужащих".

Учения "Запад-2025" стартовали в ночь на пятницу, 12 сентября, и продлятся до 16 сентября. Польша из-за их проведения закрыла свою границу с Белоруссией.