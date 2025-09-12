С марта 2024 года украинская сторона участвовала в группе в статусе наблюдателя

ЖЕНЕВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил прием Украины в качестве полноправного члена CV90 Club - группы операторов из девяти стран, имеющих на вооружении шведскую боевую машину пехоты (БМП) Combat Vehicle 90 (CV90). Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее сведениям, группа CV90 служит укреплению сотрудничества стран - операторов соответствующих БМП в области технического обслуживания и осуществления совместных закупок запасных частей и боеприпасов. В ней участвуют Дания, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Согласно тексту, включение Украины в состав группы "совместимо с нейтралитетом Швейцарии, поскольку речь идет о чисто техническом обмене данными". Подчеркивается, что власти конфедерации "всегда сами решают, какой информацией делятся". По информации пресс-службы, с марта 2024 года Украина участвовала в CV90 Club в статусе наблюдателя.

Отмечается, что CV90 шведского производителя Bae Systems Hägglunds Ab используется различными вооруженными силами по всему миру, в том числе и швейцарской армией, где числится под названием "Schützenpanzer 2000".