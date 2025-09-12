Глава кабмина Анвар Ибрагим также отметил, что бразильский лидер Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамапоса тоже подтвердили участие в саммите ассоциации

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян примут участие в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом сообщило агентство Bernama со ссылкой на премьер-министра председательствующей в объединении Малайзии Анвара Ибрагима.

Глава кабмина также отметил, что бразильский лидер Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамапоса тоже подтвердили участие в саммите ассоциации.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.