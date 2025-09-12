Трамп отправит нацгвардию для наведения порядка в Мемфис

Это следующий город, который испытывает серьезные проблемы, подчеркнул президент США

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отправить национальную гвардию в Мемфис (штат Теннесси) для борьбы с преступностью.

"Я буду первым, кто скажет это прямо сейчас: мы едем в Мемфис. Мемфис - это следующий город, который испытывает серьезные проблемы, и мэр доволен. Он мэр-демократ, и он доволен. И губернатор Теннесси доволен, несмотря на серьезные проблемы. Мы исправим ситуацию, как мы сделали это в Вашингтоне", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.