Глава парламентской фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано отметила, что парламентарии поставили президента перед выбором: отставка или импичмент

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Около 104 парламентариев Франции подписали предложение об отстранении президента страны Эмманюэля Макрона.

"104 парламентария от "Неподчинившейся Франции", [представителей] заморских территорий, партий экологов и коммунистов подписали предложение об отстранении от должности Президента Республики", - написала глава парламентской фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано в X.

В своем следующем сообщении она заявила, что депутаты поставили "Эмманюэля Макрона перед выбором: отставка или импичмент".

9 сентября левая партия "Неподчинившаяся Франция" направила в Бюро национального собрания (нижней палаты парламента) запрос на запуск процедуры по отстранению от власти президента республики Эмманюэля Макрона.