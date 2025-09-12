Украинцам предложили готовиться к подаче газа по графикам зимой

Кроме того, отмечает издание, из запланированных на этот год 13,2 млрд кубометров около 2 млрд - не украинский газ, о чем не спешат говорить официальные лица

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Украинские эксперты предложили жителям Украины подготовиться к ограничениям не только электроэнергии, но и газа в зимний период, сообщило издание "Телеграф". В частности, не исключается подача газа по графикам, как уже практикуется со светом.

"Относительно газа - не исключено, что в условиях дефицита и в холодную погоду нам придется даже вводить графики поставки газа, как это происходит с поставкой электроэнергии. Поэтому я бы советовал готовиться к такому развитию событий", - сказал изданию эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, зимой также не удастся избежать отключений света. "Если еще и зима будет холодной, я даже не сомневаюсь, что отключения будут. И тут все будет упираться в то, насколько мы вынуждены будем экономить электроэнергию. Если будут морозы, возможно, будет хватать только ограничения электроснабжения для бизнеса. Но при самом худшем сценарии - и других потребителей, в том числе населения", - сказал он.

Депутат Верховной рады, первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко также не исключает ограничений в подаче газа этой зимой. "Относительно ограничения по газу. Возможно, если зима будет холодной, будет ограничение по давлению газа. Это будет правительство решать. Кому будут ограничивать? Мне кажется, в первую очередь ограничат, пожалуй, крупной промышленности. А энергетике и населению - в последнюю очередь", - рассказал он.

Минэнерго Украины планирует накопить к отопительному сезону в подземных хранилищах газа (ПХГ) 13,2 млрд кубометров. По состоянию на 5 сентября накоплено 11,4 млрд кубометров. Но "Телеграф" подчеркивает, что остается целый ряд рисков. Во-первых, в прошлый отопительный сезон Украина "высосала из газохранилищ практически весь имеющийся газ под ноль", во-вторых, уже в прошлую зиму вводилось вынужденное снижение потребления газа для ряда промышленных предприятий.

Кроме того, отмечает издание, из запланированных на этот год 13,2 млрд кубометров около 2 млрд - не украинский газ, о чем не спешат говорить официальные лица. Так, по состоянию на 28 июля в общем объеме газа в ПХГ находилось 1,89 млрд кубометров в режиме так называемого "таможенного склада". Это означает, что владельцы газа могут в любой момент забрать его с хранения. "Это проблема. Ведь фактически получается, что у нас минус еще 2 млрд кубометров на эту зиму в хранилищах. Потому что те, кто закачал этот газ, имеют право, обычно на тех договорных условиях, на которых они его там хранят, его поднять. И тогда будем иметь еще и здесь минус к тому дефициту, который и так будет этой зимой", - отметил Корольчук.

Свет и газ

Накануне Корольчук заявил, что ранее поврежденные объекты энергетики на Украине в настоящее время отремонтировать невозможно, и оптимистичные заявления властей страны по этому поводу - это иллюзия.

В конце весны 2024 года в Киеве информировали, что порядка 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации на Украине уничтожены. В мае того же года в стране из-за дефицита в сетях начали вводить ограничения для промышленных объектов. Однако этих мер оказалось недостаточно, вскоре графики отключений стали регулярно применять и для бытовых потребителей по всей стране. С начала июня 2024 года Украина была вынуждена значительно увеличить закупку электричества за рубежом.

Что касается газа, то проблема его дефицита возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января украинская компания "Нафтогаз" начала импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.