Это был подарок на Пасху жителю общины Вёббелин от знакомого из Сибири

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Шверина (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) начала расследование против немецкого фермера, получившего в подарок из России посылку с мылом, деревянной фигуркой и CD-диском. Его подозревают в нарушении санкционного режима ЕС против РФ, сообщила телерадиокомпания NDR.

Стоимость всей посылки оценивается в 2,5 тыс. рублей или в €26,83. Это был подарок на Пасху жителю общины Вёббелин под Шверином от знакомого из Сибири. Немец познакомился с ним на одной из сельскохозяйственных ярмарок.

Германская почта в Лейпциге остановила доставку посылки, а таможня после проверки установила, что все три предмета - мыло, фигурка из дерева и диск - значатся в санкционном списке ЕС.

Прокуратура уведомила мужчину о начале расследования и потребовала от него письменного объяснения по делу.