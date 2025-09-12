Сибига утверждает, что польские военные все же прибудут на Украину через неделю

По словам украинского министра иностранных дел, будут изучаться методы противодействия БПЛА

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Делегация польских военных прибудет на Украину для изучения методов противодействия беспилотникам 18 сентября. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, которую транслировал телеканал "Рада".

"Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для совместной работы с нашими военными. На сегодняшний день лишь у Украины есть опыт, как противостоять таким вызовам", - сказал Сибига.

Ранее о планах Варшавы направить делегацию военных на Украину для изучения опыта работы систем ПВО сообщило агентство Reuters. Однако позднее в Минобороны Польши указали, что отправка польских военных на Украину для обучения перехвату дронов не предусмотрена, а обмен опытом будет проходить в Польше.