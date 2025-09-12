С ее помощью альянс собирается закрепить свои позиции на восточном фланге

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс начинает операцию "Восточный часовой" для укрепления позиций альянса на восточном фланге после инцидента с нарушением БПЛА польского воздушного пространства. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Сегодня я и [Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе] генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции «Восточный часовой», чтобы укрепить наши позиции на восточном фланге", - заявил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Рютте уточнил, что операция будет запущена "в ближайшие дни", в ней примут участие, в частности, Дания, Франция, Великобритания и ФРГ.

Генсек альянса также напомнил, что в начале 2025 года была запущена аналогичная операция "Балтийский часовой", направленная на "защиту критической инфраструктуры в Балтийском море".

Операция "Восточный часовой" будет включать элементы воздушной и наземной обороны. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

"Операция «Восточный часовой» будет гибкой и оперативной, обеспечивая еще более целенаправленное сдерживание и оборону именно тогда и там, где это необходимо. Она будет объединять [элементы] воздушной и наземной обороны и будет способствовать обмену информацией между странами", - заявил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе после инцидента с нарушением БПЛА польского воздушного пространства.

Гринкевич пояснил, что ранее альянс проводил "отдельные миссии по воздушному патрулированию в разных районах", также "в нескольких точках" действовали системы ПВО. "Теперь речь идет о комплексном и интегрированном подходе. Благодаря дополнительным ресурсам мы сможем закрыть пробелы в оборонительной линии, сосредоточить силы там, где это необходимо для отражения конкретных угроз, и наладить гораздо более эффективную систему связи по всему восточному флангу, что сделает оборону действительно целостной и взаимосвязанной", - резюмировал он.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме". Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет новых комментариев по поводу инцидента.