Службу информации и безопасности давно следует разогнать, заявил Владимир Филат

КИШИНЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Службу информации и безопасности (СИБ) Молдавии, которая занята поиском врагов среди оппозиции и не замечает людей, продвигающих интересы других стран, в руководстве страны, необходимо разогнать. Такое мнение высказал бывший премьер республики, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, комментируя скандал с арестом в Румынии по обвинению в государственной измене бывшего заместителя директора СИБ.

"СИБ давно следует разогнать. Собирать сплетни на встречах с журналистами, строчить справки, присваивать им гриф "секретно" и передавать тем же журналистам - с этим вполне может справиться любой участковый. Вот только маятник имеет свойство качаться. И уже новый глава СИБ состряпает запрос в ЦРУ: сколько получала партия власти от преступной организации - USAID? Тогда и поговорим о цене предательства и об аутентичном волеизъявлении", - написал Филат в своем Telegram-канале.

По его словам, нынешний руководитель СИБ "наподписывал уйму приказов об исключении сотен граждан Молдовы из нормальной общественной жизни", и это привело к тому, что "огромное количество людей, а негласно и члены их семей, не могут открыть обыкновенный счет в банке и заняться какой бы то ни было деятельностью". "Кто их объявил врагами народа? А не сами ли власти толкают их на путь предательства или загоняют в сети электоральной коррупции?" - задался вопросом Филат, который дал старт политической карьере президента Майи Санду, а теперь критикует ее за провалы в управлении страной.

Молдавия после прихода к власти Санду и ее партии переживает затяжной экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30%, что спровоцировало протесты населения. В ответ власти запретили ряд оппозиционных партий, арестованы десятки активистов, приостановлены вещание 16 телеканалов и работа более чем 50 СМИ, предоставлявших эфир оппонентам президента. По инициативе Санду был создан центр "Патриот", работа которого была направлена на борьбу с "изменниками родины", появился аналог украинского сайта "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших партий.

К предстоящим 28 сентября парламентским выборам не были допущены партии оппозиционного блока "Победа", который также выступал за восстановление отношений с РФ. Опросы общественного мнения показывают, что правящая Партия действия и солидарности, которая поддерживает Санду, не сохранит контроль над парламентом и будущее правительство будет коалиционным. Согласно этим данным, ее главным оппонентом будет Патриотический избирательный блок, в который вошли Соцпартия, Компартия, а также партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы". Они критикуют политику конфронтации с Москвой и выступают за восстановление отношений с Россией. Далее по популярности следует политический блок "Альтернатива", который позиционирует себя как проевропейский. Шансы пройти в парламент есть также у "Нашей партии".