Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" считает опасными шагами обсуждения политиков ХДС о сбивании дронов над украинской территорией - в рамках НАТО

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт считает, что правительство ФРГ может втянуть Германию в конфликт с Россией.

"У нас правительство, которое неосмотрительно может втянуть Германию в войну", - заявила она в интервью телеканалам RTL и NTV. Вагенкнехт обратила внимание на то, что власти ФРГ обсуждают все новые шаги в ситуации вокруг Украины, в том числе отправку туда военных. "Сейчас политики ХДС (Христианско-демократический союз) ведут дискуссии о том, чтобы сбивать дроны над украинской территорией - в рамках НАТО. Это очень опасные шаги и этому необходимо противостоять", - подчеркнула политик.

Лидер BSW указала на то, что конфликт с Россией означал бы угрозу атомной войны. "Мы должны сделать все, чтобы не допустить этот ужасный путь и эту спираль насилия, которая здесь вырисовывается. Потому что война с Россией была бы атомной войной. Тут, в Германии, больше не останется ни дома", - предостерегла Вагенкнехт.

12 сентября она подвергла критике главу комитета Бундестага по обороне Томаса Рёвекампа (ХДС), который предложил обсудить в НАТО возможность сбивать российские беспилотники над территорией Украины. По мнению Вагенкнехт, это является "открытым объявлением войны России", а Германия при таком развитии событий "окончательно превратилась бы в воюющую сторону и могла бы стать первоочередной целью" для РФ.