В ведомстве добавили, что беспилотникам без камер не нужна высокая скорость интернета

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) высказался за отключение мобильной сети или замедление мобильного интернета во время воздушных тревог. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

"Смысл в таких мероприятиях - есть. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БПЛА в режиме FPV", - цитирует издание источник в Генштабе.

Там добавили, что беспилотникам без камер не нужна высокая скорость интернета, а беспилотникам, оснащенным камерами, как раз нужна высокая скорость передачи данных. В случае с ними "имеет смысл применять ограничения мобильной связи".

Ранее на Украине говорили о проблемах с противодействием российским беспилотникам ввиду нехватки средств для борьбы с ними. Позднее украинские власти разрешили привлекать добровольцев из числа гражданских пилотов легкомоторной авиации для решения задач противовоздушной обороны.