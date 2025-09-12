Главы районных администраций должны передать информацию обо всех земельных участках, жилых и нежилых зданиях, которые находятся в собственности УПЦ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Областные власти Украины передали требование районным администрациям собрать и предоставить полную информацию об имуществе канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

Согласно данным этого объединения, главы районных администраций должны передать информацию обо всех земельных участках, жилых и нежилых зданиях, которые находятся в собственности УПЦ. СПЖ передает, что такое указание изложено в приказе замглавы Ровенской областной военной администрации (ОВА) Игоря Павленко.

Ранее госслужба Украины по этнополитике и свободе совести требовала передать в собственность государства имущество УПЦ и ликвидировать "Киевскую метрополию". 27 августа служба объявила УПЦ аффилированной с РПЦ организацией. Согласно закону "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", УПЦ через 60 дней будет лишена права пользоваться государственным и коммунальным имуществом.