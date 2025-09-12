Временный президент арабской республики Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что в новый период истории страны Россия не оказывала "никакого негативного вмешательства в сирийские дела"

ТУНИС, 13 сентября. /ТАСС/. Новые власти Сирии унаследовали многочисленные связи с Россией, которые необходимо сохранять и поддерживать. Об этом заявил в интервью сирийскому государственному телеканалу Al Ikhbariya временный президент арабской республики Ахмед аш-Шараа.

"У Сирии в прошлом были связи в сфере энергетики, продовольствия, оружия - многочисленные связи с Россией, которые мы унаследовали. Их необходимо сохранять и поддерживать в спокойном режиме", - сказал аш-Шараа. Он подчеркнул, что "отношения должны строиться на основе [уважения] суверенитета Сирии и ее самостоятельности в принятии решений".

Аш-Шараа подчеркнул, что в новый период сирийской истории РФ не оказывала "никакого негативного вмешательства в сирийские дела". "Россия взяла на себя определенные обязательства перед нынешней Сирией, и мы взяли на себя свои обязательства. Мы их выполнили, и они их выполняют по настоящий день", - отметил президент.

9 сентября Сирию посетила российская делегация во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком. Глава МИД в переходном правительстве арабской республики Асаад аш-Шейбани заявил на расширенной встрече о готовности Дамаска сотрудничать с Москвой, в частности в сферах энергетики, сельского хозяйства и здравоохранения.