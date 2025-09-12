Большинство стран ООН не подписали заявление о причастности РФ к БПЛА в Польше

Правительства согласных с заявлением государств утверждают, что Россия 19 раз нарушила воздушное пространство Польши и якобы способствовала "эскалации" конфликта

ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Лишь 46 из 193 членов ООН подписались под совместным заявлением о причастности России к инциденту с БПЛА в Польше.

Среди поддержавших заявление, помимо Польши, Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Республика Корея, США, Украина, Франция, Япония. Правительства этих стран утверждают, что РФ 19 раз нарушила воздушное пространство Польши и "этой провокацией" якобы способствовала "эскалации" конфликта.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".