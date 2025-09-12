Как следует из коммюнике, главы министерств финансов "семерки" также договорились ускорить дискуссии по поводу возможности использования замороженных российских активов "для обороны Украины"

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) обсудили возможность введения санкций и пошлин в отношении стран, которые, как они полагают, поддерживают Россию в конфликте на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом министрами финансов "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

Как говорится в коммюнике, выдержки из которого приводит агентство Reuters, страны G7 "обсудили широкий спектр возможных экономических мер для усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры, такие как пошлины, в отношении тех, кто обеспечивает условия для военных усилий России".

Как следует из коммюнике, главы министерств финансов "семерки" также договорились ускорить дискуссии по поводу возможности использования замороженных российских активов "для обороны Украины".

В преддверии встречи агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что министры финансов G7 обсудят возможное введение вторичных санкций против Китая и Индии за покупку российской нефти.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против КНР и третьих стран за покупку российской нефти и газа. Кроме того, по сведениям источников издания, президент США Дональд Трамп призвал ЕС увеличить до 100% пошлины в отношении Китая и Индии для усиления давления на Россию с целью урегулирования украинского конфликта.