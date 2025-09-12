В МИД республики подчеркнули, что израильская компания Navitas Petroleum работает незаконно, без разрешений на разведку и добычу углеводородов

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Аргентины осудили израильскую компанию Navitas Petroleum ("Навитас петролеум") за подготовку к разработке нефтегазовых месторождений у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов и пригрозили принятием мер для защиты интересов страны. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.

"МИД вновь заявляет о своем решительном неприятии незаконной деятельности компании Navitas Petroleum на Мальвинских островах. Она незаконно работает на территории Аргентины, не имея разрешений на разведку и добычу углеводородов от компетентных органов Аргентины", - говорится в заявлении.

Ведомство подчеркнуло, что не признает компетенцию каких-либо иных органов, кроме аргентинских, в вопросе разрешений на осуществление деятельности, связанной с добычей углеводородов в районе спорных островов. "В связи с этим и в полном соответствии с международным правом Аргентина оставляет за собой право принять все дополнительные меры, которые сочтет необходимыми, для защиты своих суверенных прав и интересов", - заявил МИД.

Заявление было опубликовано в связи с тем, что Navitas Petroleum провела оценку экологического и социально-экономического воздействия и объявила о сборе средств на разработку месторождения. Компания уже находится под санкциями в Аргентине с апреля 2022 года.

Фолклендские (Мальвинские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелся вооруженный конфликт. Южноамериканская республика потерпела в нем поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении королевства. Аргентина не признала результаты плебисцита.