Вучич: спецслужбы нескольких стран потратили $4 млрд на развал Сербии

Президент сообщил, что вынужден хранить молчание для сохранения нейтралитета по отношению к возможным спонсорам протестов, происходящих в республике

БЕЛГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Спецслужбы нескольких стран финансируют протесты в Сербии, на это потрачено $4 млрд. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич.

"$4 млрд потрачено на развал государства. Главный организатор цветных революций приходит извне. Это сотрудники разных спецслужб, они делают это из нескольких стран", - заявил Вучич в интервью телеканалу TV Informer.

Он пояснил, что вынужден хранить молчание, поскольку это бы нарушило сербский нейтралитет по отношению к возможным заказчикам протестов, однако отметил: "Эти страны знают, что мы осведомлены о том, чем они занимаются".

Вучич ранее сообщил, что 5 сентября в акциях протеста по всей стране участвовали 9 380 человек, из которых более 7 тыс. собрались в Нови-Саде. По его словам, именно там произошли наиболее серьезные инциденты: группа людей в балаклавах пыталась занять помещения философского факультета местного университета, однако полиция пресекла эту попытку.

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич, комментируя события, заявила, что европейские чиновники не только поддерживают, но и лично участвуют в несогласованных акциях. Она особо отметила присутствие в Нови-Саде евродепутата Расмуса Нордквиста из Дании и сопредседательницы партии европейских "зеленых" Вулы Цеци из Греции, назвав лицемерием их заявления о верховенстве права при одновременной поддержке анархических действий в Сербии.