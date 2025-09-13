Операция успешно достигла своих целей, указал представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа

ДУБАЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по нескольким целям в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, применив гиперзвуковую баллистическую ракету "Палестина-2" с разделяющейся головной частью, которая поразила несколько уязвимых целей в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - прим. ТАСС). Операция успешно достигла своих целей", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Ранее армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. В сообщении отмечалось, что это произошло за пределами израильского воздушного пространства. Сирены воздушной тревоги работали в нескольких районах страны.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали более ста судов в Красном море и Аденском заливе.

Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в секторе Газа в середине января этого года, однако вслед за срывом перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства с помощью ракет.