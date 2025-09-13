Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор указал, что мира на Украине можно добиться, если Европа откажется от русофобии и воинственных планов

РИМ, 13 сентября. /ТАСС/. Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон признает, ответственность за конфликт на Украине лежит на НАТО. Об этом он сообщил в своем выступлении по видеосвязи на празднике газеты Il Fatto quotidiano в Риме в ходе беседы, посвященной Украине.

"Макрон мне вручал орден Почетного легиона и в частном порядке сказал то, что публично никогда не говорит: эта война - вина НАТО. "Я хочу, чтобы вы знали, потому что мне это неприятно", - передал профессор слова французского президента. При этом он не уточнил, когда именно состоялся этот разговор.

Сам Сакс давно разделяет подобную точку зрения, которую неоднократно высказывал в своих публичных выступлениях и интервью. В своем выступлении на празднике Il Fatto quotidiano он указал, что мира на Украине можно добиться, если Европа откажется от русофобии и воинственных планов, поддержит нейтральный статус Киева "вне НАТО и с уступкой территорий".

Французский президент наряду с премьер-министром Великобритании Киром Стармером продвигает инициативу "коалиции желающих", предполагающую отправку воинских контингентов на Украину после установления там перемирия для контроля за его соблюдением, а также в качестве гарантий безопасности. Далеко не все европейские страны согласны предоставлять своих военных.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума подчеркнул, что силы НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ. Он также отметил, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет.