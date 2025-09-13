Мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что послы хотят "поощрить ненависть, зло и противостояние в обществе"

ТБИЛИСИ, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр столицы Каха Каладзе не исключил, что в одном из антиправительственных митингов примут участие посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский и глава дипмиссии ФРГ Петер Фишер.

"В последней серии мы можем увидеть на акции против властей Грузии послов Евросоюза и Германии. Именно они возглавляют агентуру. У радикальных группировок в Грузии есть свои покровители в лице послов. Соответствующие суммы и задания поступают из-за рубежа, и в этом участвуют конкретные послы, чтобы поощрить ненависть, зло и противостояние в обществе", - сказал политик журналистам.

В Грузии в конце ноября - начале декабря 2024 года прошли массовые акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил 28 ноября о решении приостановить процесс открытия переговоров о вступлении в ЕС. Демонстрации ежедневно перерастали в столкновения с силовиками. Спецназ применял для разгона протестующих газ и водометы.