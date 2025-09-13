Адам Белер и Амир Хан Моттаки обсудили пути развития двусторонних отношений между странами

ДОХА, 13 сентября. /ТАСС/. Американская делегация во главе со спецпосланником президента по делам заложников Адамом Белером прибыла в Кабул, где провела переговоры с министром иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан", Амиром Ханом Моттаки. Об этом сообщило афганское внешнеполитическое ведомство.

"На встрече состоялось всестороннее обсуждение путей развития двусторонних отношений между странами, вопросов, связанных с [обменом задержанными] гражданами, а также инвестиций и других возможностей, которые есть в Афганистане", - говорится в заявлении, размещенном на странице дипведомства в X. Указывается, что в составе американской делегации также присутствует бывший спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Как отметили в афганском МИД, обе стороны выразили заинтересованность в продолжении контактов для обсуждения различных двусторонних вопросов, включая вопрос обмена заключенными. Моттаки в ходе встречи отметил, что сейчас нет неразрешимых проблемы в двусторонних отношениях между Кабулом и Вашингтоном, и есть хорошая возможность для их нормализации.

В январе МИД Афганистана сообщил об обмене при посредничестве Катара находившихся на территории страны ряда американских граждан на афганца, отбывавшего пожизненный срок в США.

20 марта госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что задержанный более трех лет назад в Афганистане американец Джордж Глезманн был освобожден и возвращается на родину. Глезманн, механик американской авиакомпании Delta Air Lines, был задержан талибами в декабре 2022 года во время поездки по Афганистану. Как сообщили в МИД Катара, гражданин США был освобожден при посредничестве Дохи.