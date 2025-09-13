Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер утверждал, что наряду с усилением восточного фланга НАТО этот шаг способствовал бы улучшению германо-польских отношений

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что ФРГ могла бы выделить Польше средства из своего бюджета для приобретения оружия и боеприпасов и тем самым способствовать решению в том числе проблемы репарационных требований со стороны Варшавы.

"Как насчет того, чтобы ФРГ предоставила бы нашему партнеру Польше, которая ощущает себя все больше в опасности, крупную сумму в рамках запланированного увеличения нашего оборонного бюджета, чтобы, например, она могла закупать оружие и боеприпасы, прежде всего у германских производителей", - заявил он в интервью медиагруппе Funke.

Ишингер утверждал, что наряду с усилением восточного фланга НАТО этот шаг способствовал бы улучшению германо-польских отношений и решил бы вопрос репарационных требований Польши к Германии за преступления национал-социалистов во время Второй мировой войны.

"Если Германия не может подхватить тему репараций по принципиальным правовым соображениям, то это могло бы во всяком случае стать путем смягчения проблемы", - заявил Ишингер.