Тысячи человек с флагами Соединенного Королевства и Англии собрались в районе Сазерк на южном берегу Темзы

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Массовое шествие крайне правых против нелегальной миграции под названием Unite the Kingdom ("Объедини королевство") началось в Лондоне. Кадры демонстрации показывает телеканал Sky News.

Тысячи человек с флагами Соединенного Королевства и Англии собрались в районе Сазерк на южном берегу Темзы и направились в сторону правительственного квартала Уайтхолл в центре столицы. Позже демонстранты должны пересечь Вестминстерский мост, а заключительной точкой шествия, как планируется, станет улица перед резиденцией премьер-министра Кира Стармера. Марш организован основателем крайне правой организации English Defence League Томми Робинсоном (настоящее имя - Стивен Яксли-Леннон).

Одновременно на площади Рассел-сквер у Британского музея на севере Лондона в более скромном масштабе собрались их оппоненты - участники шествия в защиту миграции. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, оно проходит под лозунгами "Нет расизму", "Женщины против крайне правых", "Мигранты, добро пожаловать", "Остановите крайне правых". На акцию протеста участники собрались из различных регионов Великобритании. Так, свои плакаты развернули сторонники миграции из шотландского Глазго. Протестующие также планируют дойти до центра города.

Как ранее сообщили в Скотленд-Ярде, безопасность будут обеспечивать более 1,6 тыс. сотрудников полиции. Одна из их задач заключается в том, чтобы участники двух шествий с диаметрально противоположными повестками не встретились друг с другом.

В последние недели по всей Великобритании проходят акции протеста с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Демонстрации начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одном из отелей в городе Эппинг недалеко от Лондона, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.