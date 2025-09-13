Масштабная демонстрация протеста за мир с Россией проходит у Бранденбургских ворот в Берлин

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Масштабная демонстрация протеста против поставок правительством Германии оружия Украине и политики на Ближнем Востоке, а также за мир с Россией проходит у Бранденбургских ворот в Берлине. Одним из организаторов акции под девизом "Остановим геноцид в Газе! Никакого оружия в зоны боевых действий! Мир вместо гонки вооружений!" выступила партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW). Ее поддержал ряд известных немецких деятелей культуры, в частности актер Дитер Халлерфорден, публицист Габриэле Кроне-Шмальц, певец Петер Маффай и рэпер Massiv.

Как передает корреспондент ТАСС, у символа города - Бранденбургских ворот - собрались несколько тысяч человек. Всего организаторы заявили 15 тыс. Манифестанты требуют от правительства ФРГ активизации дипломатических усилий с целью урегулирования конфликта на Украине, прекращения поставок оружия Киеву, завершения операции Израиля в секторе Газа.

Развеваются флаги Палестины и голубые стяги с изображением голубя мира. На транспарантах видны в том числе надписи, призывающие к миру и дружбе с Россией и Китаем. Некоторые участники принесли российские триколоры.

Правопорядок в Берлине во время этой и других демонстраций обеспечивают около 1 тыс. полицейских.